إثارة الكلاسيكو تختزل في الممر الشرفي 

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، يوم الأحد المقبل، صوب ملعب "كامب نو"، الذي سيكون مسرحا للقاء "الكلاسيكو" بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد، ضمن الليغا.

وسيفقد هذا "الكلاسيكو" قليلا من الإثارة المعهودة، لسببين أساسيين، الأول . هو أن برشلونة قد حسم لقب الليغا لصالحه في الجولة الماضية، والثاني هو أنه يعتبر تحصيل حاصل لفريق ريال مدريد، الذي فقد اللقب بطل الليغا وليس لديه ما يخسره أكثر من ذلك، إضافة إلى أنه ضمن مشاركته في دوري الأبطال في الموسم المقبل، لذا من المنتظر أن يشارك بعدد كبير من البدلاء، لإراحة نجومه والحفاظ على سلامتهم من الإصابات قبل النهائي الكبير للتشامبيونز ليغ، ضد ليفربول الإنجليزي، يوم 26 مايو الجاري، في العاصمة الأوكرانية كييف.

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ويبقى نوع من الإثارة وهو هل سيقيم لاعبو الفريق الملكي "ممرا شرفيا" للاعبي برشلونة أم لا أثناء دخولهم إلى أرض ملعب "كامب نو" لخوض الكلاسيكو.

وكان قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، قد أكد أن لاعبي الملكي لن يقيموا الممر الشرف للاعبي برشلونة.

وقال راموس، في مؤتمر صحفي عشية مواجهة الريال وبايرن ميونيخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي: "برشلونة حقق الثنائية المحلية، وهو موسم عظيم بالنسبة له، ولو حققنا دوري أبطال أوروبا سيكون كذلك موسما عظيما بالنسبة لنا".

وأضاف الدولي الإسباني: "الممر الشرفي؟ هذا الموضوع نال الكثير من الحديث ولكن قلنا من قبل إننا لن نقوم به".

وتوج برشلونة بلقب بطل الدوري الإسباني للمرة الـ 25 في تاريخه، على حساب مضيفه ديبورتيفو لاكارونيا، إثر فوزه عليه (4-2)، في الجولة الـ 35 من الليغا، وأقام لاعبو لاكورونيا ممرا شرفيا للبلوغرانا تكريما لهم على تتويجهم بكأس ملك إسبانيا على حساب إشبيلية.

المصدر: RT

نايف الكوردي