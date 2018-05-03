دفء العلاقات بين الكوريتين يثمر عن تشكيل فريق موحد

أعلن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، اليوم الخميس، أن الكوريتين ستشكلان فريقا موحدا في بطولة العالم بعد أن قرر البلدان عدم التنافس ضد بعضهما البعض في دور الثمانية.

وطلبت الكوريتان الشمالية والجنوبية تشكيل فريق موحد لخوض الدور قبل النهائي ضد اليابان أو أوكرانيا، غدا الجمعة، في هالمشتاد بالسويد.

يذكر أنه سبق للكوريتين أن لعبتا بفريق موحد في بطولة العالم لتنس الطاولة، عام 1991 في اليابان، وحقق فريق السيدات مفاجأة كبرى بفوزه بالميدالية الذهبية، على حساب الصين حاملة اللقب.

وتأتي هذه الخطوة بعد لقاء بين زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية، وتحسن العلاقات بينهما.

وشاركت الكوريتان بفريق موحد للسيدات في مسابقة هوكي الجليد ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018، التي استضافتها مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

المصدر: "رويترز"

نايف الكوردي