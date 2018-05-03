ثلاثي ليفربول يحطم رقم "BBC" القياسي في دوري الأبطال

حقق ثلاثي نادي ليفربول، الذي يضم المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي فيرمينو، رقما قياسيا خلال مباراة "الريدز" ومضيفه روما في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل ماني هدفا في المباراة التي أقيمت أمس، وانتهت بخسارة ليفربول (2-4)، وهو الهدف الـ29 لثلاثي "الريدز" في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (10 أهداف لصلاح، و10 لفيرمينيو، و9 لماني).

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وأصبح ثلاثي ليفربول بذلك الأكثر تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما حطم الرقم القياسي السابق، الذي كان بحوزة ثلاثي ريال مدريد الإسباني، الذي يتكون من الويلزي غاريث بيل، والفرنسي كريم بنزيما، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (BBC)، الذي سجل 28 هدفا، في مسابقة دوري أبطال أوروبا في موسم 2013/2014.

Sports.ru

وتأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 11 عاما، بعد فوزه على روما (7-6)، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وضرب موعدا مع ريال مدريد في المباراة النهائية.

المصدر:Sports.ru

عمر بيكضاض