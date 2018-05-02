شاهد.. حكم يفتح باب جحيم على نفسه بسبب هدف مشكوك في صحته!

تعرض حكم إثيوبي لإعتداء، إثر اتخاذه قرار مثيرا للجدل، خلال مباراة فريق الدفاع "Defence Force SC"، وضيفه "ويلالو أديغارت أونيفارسيتي"، في المرحلة الـ 22 للدوري الإثيوبي لكرة القدم.

واحتسب حكم المباراة هدفا مشكوك في صحته، عندما أمسك حارس فريق "ويلالو أديغارت أونيفارسيتي" الكرة على خط المرمى، ما أثار غضب الضيوف، الذين طاردوا الحكم واعتدوا عليه، قبل أن تتدخل قوات حفظ الأمن.

وتوقفت المباراة، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (1-1) بين الفريقن، وقرر الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم إيقاف جميع مباريات الدوري المحلي بعد هذه الواقعة.

المصدر: "eurosport.ru"

نايف الكوردي