الاتحاد المصري لا يقدر على غضب محمد صلاح (فيديو)

أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس اتحاد الكرة المصري، أن الاتحاد غير قادر على غضب محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وأن جميع أعضاء الاتحاد يكنون للفرعون كل الحب والاحترام.

وأضاف عبد الغني في حديث متلفز، أن الأزمة التي حدثت غير مقصودة، لأن حقوق الرعاية لم تدرس بشكل جيد قبل ظهور الحملة الإعلانية.

وتابع: "لا نستطيع أن نصبح سببا في غضب أو إيذاء أحد أبنائنا، وخصوصا المشرفين لاسم مصر والوطن العربي مثل محمد صلاح".

المصدر: مواقع مصرية