شاهد.. لاعب مصري ينقذ مرمى فريقه من هدف محقق "بالكعب"

أنقذ الظهير الأيسر وقائد وادي دجلة، سيد سالم، فريقه من هدف مؤكد أمام نظيره سموحة، في الشوط الأول الإضافي للمباراة بين الفريقين ضمن دور الثمانية لمسابقة كأس مصر لكرة القدم.

وأبعد سيد سالم كرة من على خط المرمى بكعب قدمه بعد تسديدة أوميد أوكري، التي اصطدمت بالقائم الأيسر وتدحرجت على خط المرمى.

المصدر: "Presentation Sports"

نايف الكوردي