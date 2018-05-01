الجزيري يهزم التركي مارسيل على أرضه
Reuters Satish Kumar Subramani
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استهل اللاعب التونسي مالك الجزيري مشواره في دورة إسطنبول التركية (الدوري العالمي 250 للتنس)، بفوز سهل على صاحب الأرض التركي إلهان مارسيل.
وفاز مالك الجزيري على إلهان مارسيل بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-1) و (6-2) في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الثلاثاء.
وضرب مالك الجزيري موعدا في الدور الثاني مع الكرواتي مارين تشيليتش، حامل اللقب.
المصدر: وكالات
نايف الكوردي
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