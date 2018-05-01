سلسلة الأرقام المثيرة.. 44 يوما على انطلاق مونديال روسيا 2018

تفصل عشاق الساحرة المستديرة 44 يوما فقط عن انطلاق مباريات كأس العالم 2018، التي تنطلق، يوم 14 يونيو المقبل، على ملعب "لوجنيكي" بموسكو، بالمباراة الافتتاحية بين روسيا والسعودية.

ويصادف العدد 44، من سلسلة الأرقام المثيرة قبل انطلاق المونديال، مع عدد الأهداف التي سجلها منتخب بولندا، خلال تاريخ مشاركاته في نهائيات كأس العالم.

وشاركت بولندا سبع مرات متتالية، في العرس الكروي الكبير، كانت آخرها ألمانيا 2006، وكان أكثرها نجاحا وتسجيلاً للأهداف، في مونديال ألمانيا 1974.

4⃣4⃣ يوما على🚀 الإنطلاق!🇷🇺🏆

4⃣4⃣ هدف هو مجموع أهداف منتخب بولندا 🇵🇱 في كأس العالم، ما يعادل نسبة 1,4 هدف في المباراة، في سبع مشاركات متتالية آخرها في ألمانيا 2006.

لاتو صاحب الحذاء الذهبي 1974 رصيده منها 🔟 أهداف في 3 مشاركات.

معلومة اليوم📽️👈https://t.co/dkOX8WMOQl pic.twitter.com/ASp7ivjUwb — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) May 1, 2018

فقد احتل منتخب بولندا المرتبة الثالثة في مونديال ألمانيا 1974، وهو أفضل مركز له في تاريخ مشاركاته، وأحرز خلال تلك البطولة 16 هدفا، منها سبعة أهداف في مباراة واحدة أمام هايتي.

وتوج لاعب خط الوسط البولندي الشهير غجيغوج لاتو بالحذاء الذهبي، في كأس العالم 1974، بإحرازه سبعة أهداف، ومن ثم رفع رصيده إلى 10 أهداف في نهائيات كأس العالم، بتسجيله ثلاثة أهداف أخرى في النسختين التاليتين للبطولة.

وأوقعت قرعة مونديال روسيا 2018، منتخب بولندا في المجموعة الثامنة (H) إلى جانب كل من، كولومبيا السنغال واليابان.

المصدر: "fifa.com"

نايف الكوردي