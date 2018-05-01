كأس العالم "الذهبية" تعود إلى روسيا

وصلت اليوم الثلاثاء كأس العالم "الذهبية" لكرة القدم إلى مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي، على متن طائرة خاصة من العاصمة اليابانية طوكيو، بعد أطول رحلة للكأس في التاريخ.

ورافق الكأس إلى فلاديفوستوك بطل العالم البرازيلي جولبيرتو سيلفا، على أن تظل في الساحة الرئيسية للمدينة اليوم وغدا الأربعاء، قبل أن تواصل رحلتها إلى سبع مدن روسية أخرى، هي نوفوسبيرسك، يكاترينبورغ، سمارا، قازان، نيجني نوفغورود، وروستوف على نهر الدون، وبطرسبورغ، وتصل إلى العاصمة موسكو.

وسيشارك جولبيرتو سيلفا، بعد مراسم الاحتفال بوصول الكأس، في مباراة مع رياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، حسب لوكالة "إنتر فاكس" الروسية.

وبدأت جولة الكأس حول العالم في الـ22 من يناير الماضي، من عاصمة الضباب لندن، وطافت على 91 مدينة في 51 دولة في القارات الست، قبل أن تعود إلى روسيا اليوم الثلاثاء.

وستقام مباريات نهائيات بطولة كأس العالم، التي تستضيفها روسيا لأول مرة في تاريخها، في الفترة ما بين 14 يونيو و15 يوليو 2018.

المصدر: RT

نايف الكوردي