كل شيء

كأس العالم "الذهبية" تعود إلى روسيا

01 مايو 2018 | 13:17 GMT
كأس العالم "الذهبية" تعود إلى روسيا
انسخ الرابط https://ar.rt.com/k6gm
/ Sputnik

وصلت اليوم الثلاثاء كأس العالم "الذهبية" لكرة القدم إلى مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي، على متن طائرة خاصة من العاصمة اليابانية طوكيو، بعد أطول رحلة للكأس في التاريخ.

ورافق الكأس إلى فلاديفوستوك بطل العالم البرازيلي جولبيرتو سيلفا، على أن تظل في الساحة الرئيسية للمدينة اليوم وغدا الأربعاء، قبل أن تواصل رحلتها إلى سبع مدن روسية أخرى، هي نوفوسبيرسك، يكاترينبورغ، سمارا، قازان، نيجني نوفغورود، وروستوف على نهر الدون، وبطرسبورغ، وتصل إلى العاصمة موسكو.

وسيشارك جولبيرتو سيلفا، بعد مراسم الاحتفال بوصول الكأس، في مباراة مع رياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، حسب لوكالة "إنتر فاكس" الروسية.

وبدأت جولة الكأس حول العالم في الـ22 من يناير الماضي، من عاصمة الضباب لندن، وطافت على 91 مدينة في 51 دولة في القارات الست، قبل أن تعود إلى روسيا اليوم الثلاثاء.

وستقام مباريات نهائيات بطولة كأس العالم، التي تستضيفها روسيا لأول مرة في تاريخها، في الفترة ما بين 14 يونيو و15 يوليو 2018.

المصدر: RT

نايف الكوردي 

مشهور في المجتمع
كأس العالم "الذهبية" تعود إلى روسيا
01 مايو 2018 | 13:17 GMT
تحديد موعد الإعلان عن قائمة منتخب إسبانيا لمونديال 2018
01 مايو 2018 | 08:23 GMT
مونديال 2026.. ترامب يدعو الأفارقة لدعم الملف الأمريكي الشمالي
01 مايو 2018 | 07:16 GMT
كشف النقاب عن طائرة الأخضر السعودي لمونديال 2018.. (صور)
30 أبريل 2018 | 22:13 GMT
كأس العالم تعود إلى روسيا بعد أطول جولة في التاريخ
30 أبريل 2018 | 20:14 GMT
صحيفة روسية: احتمال غياب صلاح عن مونديال 2018 يعزز فرص روسيا
30 أبريل 2018 | 19:03 GMT
"الفيفا" يكشف قائمة حكام الفيديو في مونديال روسيا
30 أبريل 2018 | 12:35 GMT
شاهد.. فيديو رائع من السماء لملعب "كالينينغراد"
30 أبريل 2018 | 09:49 GMT
افتتاح حديقة كأس العالم في يكاتيرينبورغ الروسية
30 أبريل 2018 | 09:28 GMT
ملعب نيجني نوفغورود يستعد للمونديال
29 أبريل 2018 | 16:34 GMT
طبيب البرازيل يكشف فرص مشاركة نيمار في مونديال روسيا
28 أبريل 2018 | 15:55 GMT
مدرب روسيا يكشف وصفته السحرية لإبطال مفعول صلاح في المونديال
28 أبريل 2018 | 14:28 GMT
إبراهيموفيتش يرشح السويد للتتويج بمونديال 2018
28 أبريل 2018 | 10:57 GMT
إذا صدقت الوعود .. هذه الدول ستصوت للملف المغربي
28 أبريل 2018 | 09:44 GMT
مونديال 2026.. الفيفا يعلق على تغريدة ترامب
28 أبريل 2018 | 07:38 GMT
المغرب 2026.. اختتام مهمة خبراء الفيفا بعد جولة لجنة التقييم
27 أبريل 2018 | 18:55 GMT
مقر تدريبات المنتخب السعودي في المونديال
27 أبريل 2018 | 17:35 GMT
ملعب "سمارا" جاهز لاستضافة فعاليات كأس العالم
27 أبريل 2018 | 17:20 GMT
في هذا اليوم حرمت كارثة جوية منتخب زامبيا من كتابة التاريخ في كأس العالم
27 أبريل 2018 | 15:33 GMT
الرئيس البرازيلي يقبل دعوة بوتين لحضور مونديال 2018
27 أبريل 2018 | 08:53 GMT
مونديال 2026.. ترامب يهدد الدول الداعمة للمغرب
27 أبريل 2018 | 07:42 GMT
سعودي ينطلق في رحلة طويلة إلى موسكو لمساندة "الأخضر" في المونديال
26 أبريل 2018 | 16:51 GMT
رسميا.. إبراهيموفيتش لن يلعب كأس العالم
26 أبريل 2018 | 15:29 GMT
مونديال روسيا 2018.. 49 يوما على الانطلاق
26 أبريل 2018 | 15:12 GMT
بواتينغ يغيب عن البايرن لنهاية الموسم
26 أبريل 2018 | 13:23 GMT
مقاتل روسي شهير يقترح حلا "طريفا" لإيقاف صلاح في المونديال (صورة)
26 أبريل 2018 | 09:05 GMT
ليفربول يؤكد غياب تشامبرلاين عن مونديال 2018
25 أبريل 2018 | 22:02 GMT
27 لاعبا في قائمة السعودية لمواجهة الجزائر واليونان
25 أبريل 2018 | 17:05 GMT
إدخال تعديلات على حفل افتتاح مونديال 2018
25 أبريل 2018 | 14:51 GMT
كيرجاكوف يقدم وصفته لمنتخب روسيا للتألق في مونديال 2018
25 أبريل 2018 | 09:48 GMT
الاتحاد السعودي يستعين بأخصائي نفسي عالمي قبل مونديال 2018
23 أبريل 2018 | 15:15 GMT
الجماهير المصرية تحبس أنفاسها بسبب إصابة النني .. فيديو
22 أبريل 2018 | 16:10 GMT
سلسلة الأرقام المثيرة.. 53 يوما على انطلاق مونديال روسيا 2018
22 أبريل 2018 | 13:55 GMT
ملعب "كالينينغراد" يخضع لاختبار ثان
22 أبريل 2018 | 11:56 GMT
في مشهد مؤثر.. مدرب الجزائر الأسبق ومترجمه يبكيان بعد إقالة الأول
22 أبريل 2018 | 09:42 GMT
لاعب شارك في مباراتين نهائيتين لكأس العالم مع منتخبين مختلفين
21 أبريل 2018 | 17:20 GMT
افتتاح حديقة "كأس العالم 2018" في مدينة سمارا
21 أبريل 2018 | 15:47 GMT
رونالدينيو يتوقع مشاركة نيمار في كأس العالم المقبلة
21 أبريل 2018 | 12:30 GMT
ريال مدريد يزف خبرا سارا لرونالدو قبيل انطلاق مونديال روسيا
21 أبريل 2018 | 11:31 GMT
مدرب أرجنتيني شهير يحمل هيغواين مسؤولية ضياع لقب مونديال 2014
21 أبريل 2018 | 10:29 GMT