"الظاهرة" رونالدو يشيد بإنييستا

أثنى النجم البرازيلي المعتزل "الظاهرة" رونالدو، على قائد نادي برشلونة "الرسام" آندريس إنييستا، وأكد أن الأخير يستحق الفوز بالكرة الذهبية.

وقال رونالدو، الفائز بمونديال 2002 مع منتخب البرازيل: "إنييستا يستحق الكرة الذهبية، ولكنه ليس بحاجة إليها، وهو لديه قائمة رائعة من الجوائز ومسيرة متميزة".

وتابع "الظاهرة": إنييستا أفضل لاعب في تاريخ إسبانيا، وأشكره على اللعب، والمهارة، والسخاء.

وكان "الرسام" قريبا جدا من التتويج بجائزة الكرة الذهبية بعد نهائيات كأس العالم 2010، عقب تسجيل هدف فوز إسبانيا في النهائي، إلا أنه احتل المركز الثاني في التصويت، وذهبت الجائزة لصالح زميله في نادي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وأعلن إنييستا قبل أيام رحيله عن برشلونة مع نهاية الموسم الحالي بعد 17 سنة دافع خلالها عن ألوان الفريق الكتالوني، وقاده للتتويج بـ32 لقبا، آخرها لقب الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وبعد إعلان إنييستا رحيله عن البارسا، قدمت مجلة "فرانس فوتبول" الرياضية، التي تمنح جائزة الكرة الذهبية للاعب العام في أوروبا اعتذارها لإنييستا، بسبب عدم منح الجائزة لـ"الرسام" طوال مسيرته الكروية المليئة بالإنجازات.

المصدر:sports.ru

عمر بيكضاض