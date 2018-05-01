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الاتحاد الدولي للبياتلون يحرم روسيا من استضافة إحدى مراحل كأس العالم

الرياضة

الاتحاد الدولي للبياتلون يحرم روسيا من استضافة إحدى مراحل كأس العالم
Reuters Petr Josek Snr
الاتحاد الدولي للبياتلون يحرم روسيا من استضافة إحدى مراحل كأس العالم
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نشر الاتحاد الدولي للبياتلون (IBU) على موقعه الرسمي، الجدول الزمني الأولي لمراحل بطولة كأس العالم وكأس "IBU" لموسم 2018/2019.

وستقام منافسات البطولتين في 9 دول هي سلوفينيا، وجمهورية التشيك، وألمانيا، وإيطاليا، وكندا، والولايات المتحدة، وسويسرا، والنرويج، والنمسا، فيما غابت روسيا عن القائمة، وبالتالي فلن تستضيف أي مرحلة في الموسم المقبل.

وأشار الاتحاد الدولي للبياتلون إلى أنه لا يزال من الممكن تغيير الجدول الزمني للمراحل وموقعها.

وكانت روسيا قد استضافت مرحلتين من كأس "IBU" خلال الموسم الجاري، ومرحلة واحدة من بطولة كأس العالم للبياتلون، أقيمت في مدينة تيومين.

المصدر: لينتارو

عمر بيكضاض

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