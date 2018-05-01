تحديد موعد الإعلان عن قائمة منتخب إسبانيا لمونديال 2018

ذكر الاتحاد الإسباني لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، أن جولين لوبيتيجي المدير الفني للمنتخب الأول، سيعلن في الـ18 مايو المقبل، القائمة المبدئية لفريقه المشارك في مونديال 2018.

وذكر الاتحاد الإسباني أنه سيقيم احتفالا خاصا في العاصمة مدريد للإعلان عن قائمة منتخب "لاروخا".

ولدى لوبيتيجي، مهلة حتى الرابع من يونيو المقبل لكي يقدم للاتحاد الدولي لكرة القدم، قائمته النهائية التي ستتكون من 23 لاعبا.

وأوقعت قرعة مونديال روسيا 2018 منتخب إسبانيا في المجموعة الثانية إلى جانب المغرب، والبرتغال، وإيران.

وتستهل إسبانيا مشوارها في المونديال، في الـ15 من يونيو المقبل، بمواجهة البرتغال في مدينة سوتشي، فيما ستخوض مباراتها الثانية أمام إيران في مدينة قازان في الـ20 من نفس الشهر، وستواجه المغرب بعدها بخمسة أيام في مدينة كالينينغراد.

المصدر: RT + وكالات