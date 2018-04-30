كشف النقاب عن طائرة الأخضر السعودي لمونديال 2018.. (صور)

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، النقاب عن الطائرة التي ستقل "الأخضر" إلى روسيا، من أجل خوض نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

وكتب الاتحاد السعودي للعبة، "تغريدة" عبر حسابه على "تويتر": "الخطوط السعودية والاتحاد السعودي، يدشنان الطائرة الخاصة بالمنتخب الوطني إلى مونديال روسيا".

📸| الخطوط الجوية السعودية والاتحاد السعودي لكرة القدم يدشنان الطائرة الخاصة بالمنتخب الوطني التي ستقله إلى مونديال روسيا. pic.twitter.com/gLT4EGNV44 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) April 30, 2018

وعلق في تغريدة أخرى: "طائرة "الأخضر" ستحلّق لمونديال روسيا تحت شعار #صقورنا_قدها".

✈️| طائرة "الأخضر" ستحلّق لمونديال روسيا تحت شعار #صقورنا_قدها🇸🇦🇸🇦💪🏻 pic.twitter.com/qE4OFoJMxR — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) April 30, 2018

يذكر أن الأخضر السعودي سيقطع شريط مونديال روسيا 2018، بمواجهة صاحب الأرض، في المباراة الافتتاحية بينهما، يوم 14 يونيو المقبل، في ملعب "لوجنيكي"، في العاصمة موسكو، ومن ثم يواجه نظيره الأوروغواياني، ثم المصري، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى للبطولة.

المصدر: "twitter/saudiff"

نايف الكوردي