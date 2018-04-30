كأس العالم تعود إلى روسيا بعد أطول جولة في التاريخ

انتهت جولة كأس العالم الذهبية لكرة القدم، التي جابت مختلف أنحاء المعمورة، في أطول رحلة في التاريخ، لتعود إلى روسيا، غدا الثلاثاء، من اليابان.

وقال المدير التجاري للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فيليب لو فلوك: "اليوم، انتهت المرحلة العالمية من جولة الكأس بموقف رائع في اليابان".

وأضاف فلوك: "منذ أن بدأت جولة كأس العالم العالمية، يوم 22 يناير الماضي، زارت الكأس 51 دولة من دول القارات الست، وحصل أكثر من 330 ألف مشجع لكرة القدم حول العالم على فرصة فريدة لمشاهدة كأس العالم الذهبية عن قرب. نحن سعداء للغاية بالنتائج حتى الآن ، وننتظر بفارغ الصبر مع شريكنا (كوكا كولا) استمرار جولة الكأس في 9 مدن روسية متبقية، مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في 14 يونيو المقبل".

وانطلقت رحلة كأس العالم "الذهبية"، في روسيا، يوم 9 سبتمبر/أيلول الماضي، من ملعب "لوجنيكي" بموسكو، وجابت 16 مدينة روسية، خلال 78 يوما من رحلتها، من بينها أربع من المدينة المستضيفة لبعض من مباريات مونديال 2018، وقطعت أكثر من 16 ألف كيلو متر، واستبدلت 6 مناطق زمنية.

بينما بدأت جولة كأس العالم العالمية، يوم 22 يناير الماضي، من عاصمة الضباب لندن، وزارت خلال هذه الرحلة 91 مدينة في 51 دولة من دول القارات الست، وستعود إلى روسيا، غدا الثلاثاء، لتزور 8 مدن روسية وهي: فلاديفوستوك، نوفوسبيرسك، يكاترينبورغ، سمارا، قازان، نيجني نوفغورود، وروستوف على نهر الدون، وسان بطرسبورغ، قبل أن تصل إلى العاصمة موسكو.

وستجري مباريات نهائيات بطولة كأس العالم، التي تستضيفها روسيا لأول مرة في تاريخها، في الفترة ما بين 14 يونيو و15 يوليو 2018.

المصدر: RT

نايف الكوردي