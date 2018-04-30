تعادل بطعم الهزيمة لدينامو موسكو أمام ضيفه روبين

سقط دينامو موسكو في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه روبين القادم من مدينة قازان، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة الـ 28 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

واكتفى دينامو موسكو بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 34 نقطة، ويحتل المركز الحادي عشر، ليبقى في منطقة شبح الهبوط إلى دوري المظاليم.

بينما رفع روبين رصيده إلى 36 نقطة، مبتعدا عن منطقة الخطر.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي