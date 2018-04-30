افتتاح حديقة كأس العالم في يكاتيرينبورغ الروسية

أقيمت في مدينة يكاتيرينبورغ، التي تحتضن مجموعة من المباريات في المونديال المقبل، مراسم حفل افتتاح حديقة كأس العالم 2018.

وشارك في حفل الافتتاح، النجم الفرنسي المعتزل والفائز بمونديال 1998 مارسيل ديسايي، وبافل كريكوف نائب محافظ مقاطعة سفيردلوفسك، وسفيرا بطولة كأس العالم 2018 أنطون شيبولين وألكسندر بانتيكين من مدينة يكاتيرينبورغ، إضافة إلى الممثل الفرنسي سامي نصري.

Легенда сборной Франции🇫🇷, чемпион мира-1998 @marceldesailly снова в России🙌



✅ принял участие в открытии Парка футбола #ЧМ2018 в Екатеринбурге

✅ показал класс на тренажере "Быстропас"

✅ осмотрел город, в котором французы проведут матч группового этапа #ЧМ2018 против Перу pic.twitter.com/ohxiXPrEvN — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 29 апреля 2018 г.

وتنقسم الحديقة إلى 11 منطقة، ويمكن للزوار التقاط صور تذكارية مع تميمة كأس العالم الرسمية "الذئب زابيفاكا"، والمشاركة في مجموعة من الأنشطة الترفيهية والرياضية، وتقديم طلب الحصول على بطاقة هوية المشجع.

Сегодня и завтра в Екатеринбурге - Парк футбола #ЧМ2018 😃



Здесь можно встретить Забиваку, легендарного Марселя Десайи, поучаствовать в конкурсах и прекрасно провести время всей семьей 🙌 pic.twitter.com/coXTgD2moH — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 29 апреля 2018 г.

وسيستضيف ملعب يكاتيرينبورغ الذي يتسع لـ35 ألف متفرج، 4 مباريات في دور المجموعات من منافسات المونديال الروسي، وهي مواجهات:

اليابان # السنغال، المكسيك# السويد، مصر# أوروغواي، فرنسا # بيرو.

المصدر:gazeta.ru

عمر بيكضاض