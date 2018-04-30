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افتتاح حديقة كأس العالم في يكاتيرينبورغ الروسية

30 أبريل 2018 | 09:28 GMT
افتتاح حديقة كأس العالم في يكاتيرينبورغ الروسية
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Pavel Lisitsyn / Sputnik

أقيمت في مدينة يكاتيرينبورغ، التي تحتضن مجموعة من المباريات في المونديال المقبل، مراسم حفل افتتاح حديقة كأس العالم 2018.

وشارك في حفل الافتتاح، النجم الفرنسي المعتزل والفائز بمونديال 1998 مارسيل ديسايي، وبافل كريكوف نائب محافظ مقاطعة سفيردلوفسك، وسفيرا بطولة كأس العالم 2018 أنطون شيبولين وألكسندر بانتيكين من مدينة يكاتيرينبورغ، إضافة إلى الممثل الفرنسي سامي نصري.

وتنقسم الحديقة إلى 11 منطقة، ويمكن للزوار التقاط صور تذكارية مع تميمة كأس العالم الرسمية "الذئب زابيفاكا"، والمشاركة في مجموعة من الأنشطة الترفيهية والرياضية، وتقديم طلب الحصول على بطاقة هوية المشجع.

وسيستضيف ملعب يكاتيرينبورغ الذي يتسع لـ35 ألف متفرج، 4 مباريات في دور المجموعات من منافسات المونديال الروسي، وهي مواجهات:

اليابان # السنغال، المكسيك# السويد، مصر# أوروغواي، فرنسا # بيرو.

المصدر:gazeta.ru

عمر بيكضاض

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