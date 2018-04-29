أنشيلوتي يرفض تدريب منتخب إيطاليا

رفض الإيطالي كارلو أنشيلوتي عرضا تقدم به الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لشغل منصب مدرب المنتخب الوطني، الشاغر منذ نوفمبر الماضي، بحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد.

وعجز الآدزوري المتوج بكأس العالم 4 مرات، عن بلوغ نهائيات مونديال روسيا 2018، وغاب عن العرس العالمي للمرة الأولى منذ 60 عاما.

وكتبت صحيفتا كورييري ديلو سبورت وغازيتا ديلو سبورت أن أنشيلوتي (58 عاما) الذي أقيل من تدريب بايرن ميونيخ الألماني في سبتمبر، اتصل بالاتحاد الإيطالي، السبت، وأبلغه رفض تدريب المنتخب.

وكانت وسائل الإعلام أفادت في وقت سابق هذا الأسبوع، أن اجتماعا عقد الاثنين في أحد فنادق روما بين أنشيلوتي والمفوض العام للاتحاد الإيطالي روبرتو فابريتشيني ومساعده المدافع الدولي ولاعب ميلان السابق أليساندرو كوستاكورتا، المسؤول عن ملف تعيين مدرب جديد للمنتخب.

وأكدت المصادر نفسها أن أنشيلوتي كان قريبا من قبول العرض.

ولا يزال الاتحاد الإيطالي يبحث عن بديل لفنتورا الذي أقيل بعد الفشل في تخطي عقبة المنتخب السويدي في الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 التي تقام بين 14 يونيو و15 يوليو القبلين.

وفي الأشهر الماضية، ترددت أسماء عدة لخلافة فنتورا، أبرزها روبرتو مانشيني (زينيت سان بطرسبورغ الروسي) وأنطونيو كونتي (تشيلسي) وكلاوديو رانييري (نانت الفرنسي)، إضافة إلى اللاعب السابق لويجي دي بياجيو (46 عاما) الذي يتولى حاليا مهام المدرب المؤقت للمنتخب.

وأكد كوستاكورتا الذي لعب تحت إشراف آنشيلوتي في ميلان في العقد الأول من القرن الحالي، أن إعلان اسم المدرب الجديد سيتم في 20 مايو المقبل.

المصدر: أ ف ب