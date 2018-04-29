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ضربة بالركبة تشق جبين مقاتل بريطاني

الرياضة

ضربة بالركبة تشق جبين مقاتل بريطاني
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تعرض البريطاني جاك ماسون لإصابة خطيرة أثناء اللقاء الذي جمعه مع متحديه السويدي هاكون فوس ضمن أحد نزالات الفنون القتالية المختلطة(MMA) التي نظمت في الولايات المتحدة فجر الأحد.

وتلقى البريطاني ماسون ضربة عنيفة بالركبة من منافسه السويدي شقت جبينه فوق العين اليمنى.  

وانتشرت على مواقع التواصل صورة للإصابة القوية التي اضطرت حكم المواجهة إلى إيقاف النزال سريعا.

المصدر:lenta.ru

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