ضربة بالركبة تشق جبين مقاتل بريطاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k68g
تعرض البريطاني جاك ماسون لإصابة خطيرة أثناء اللقاء الذي جمعه مع متحديه السويدي هاكون فوس ضمن أحد نزالات الفنون القتالية المختلطة(MMA) التي نظمت في الولايات المتحدة فجر الأحد.
وتلقى البريطاني ماسون ضربة عنيفة بالركبة من منافسه السويدي شقت جبينه فوق العين اليمنى.
وانتشرت على مواقع التواصل صورة للإصابة القوية التي اضطرت حكم المواجهة إلى إيقاف النزال سريعا.
Our pro prelims are 🔥🔥 tonight!!— Cage Warriors (@CageWarriors) April 28, 2018
Watch for free on Facebook, live from #CW93 👇🏼https://t.co/jiEckWwmbtpic.twitter.com/Lzatze9SQb
CRAZY finish here at #CW93! 😱— Cage Warriors (@CageWarriors) April 28, 2018
Was that the highlight of @HaakonFoss' career?? 👏 pic.twitter.com/wIOJYssbJO
المصدر:lenta.ru
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)