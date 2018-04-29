ضربة بالركبة تشق جبين مقاتل بريطاني

تعرض البريطاني جاك ماسون لإصابة خطيرة أثناء اللقاء الذي جمعه مع متحديه السويدي هاكون فوس ضمن أحد نزالات الفنون القتالية المختلطة(MMA) التي نظمت في الولايات المتحدة فجر الأحد.

وتلقى البريطاني ماسون ضربة عنيفة بالركبة من منافسه السويدي شقت جبينه فوق العين اليمنى.

وانتشرت على مواقع التواصل صورة للإصابة القوية التي اضطرت حكم المواجهة إلى إيقاف النزال سريعا.

Our pro prelims are 🔥🔥 tonight!!



Watch for free on Facebook, live from #CW93 👇🏼https://t.co/jiEckWwmbtpic.twitter.com/Lzatze9SQb — Cage Warriors (@CageWarriors) April 28, 2018

CRAZY finish here at #CW93! 😱



Was that the highlight of @HaakonFoss' career?? 👏 pic.twitter.com/wIOJYssbJO — Cage Warriors (@CageWarriors) April 28, 2018

المصدر:lenta.ru