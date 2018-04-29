مقاتل روسي يقصي خصمه الأمريكي في 48 ثانية

حقق الروسي فيودور يميليانينكو انتصارا مثيرا على متحديه الأمريكي فرانك مير في نزال للفنون القتالية المختلطة، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة Bellator للوزن الثقيل في الولايات المتحدة.

وأسقط يميليانينكو منافسه بضربة قاضية في الثانية الـ48 بالجولة الأولى للنزال.

وبهذا الفوز حقق يميليانينكو (39 عاما)، بطل العالم السابق لرياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، انتصاره الـ 37، مقابل خمس هزائم خلال مسيرته الاحترافية.

Wow 😳 Fedor Emelianenko TKO's Frank Mir and advances to face Chael Sonnen in Bellator's Grand Prix #Bellator198



pic.twitter.com/RUUvIaodaO — PortlandMMA (@PortlandMMA) ٢٩ أبريل ٢٠١٨

المصدر: lenta.ru