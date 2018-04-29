 
مباشر

مقاتل روسي يقصي خصمه الأمريكي في 48 ثانية

الرياضة

مقاتل روسي يقصي خصمه الأمريكي في 48 ثانية
Sputnik
فيودور يميليانينكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k67k

حقق الروسي فيودور يميليانينكو انتصارا مثيرا على متحديه الأمريكي فرانك مير في نزال للفنون القتالية المختلطة، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة Bellator للوزن الثقيل في الولايات المتحدة.

وأسقط يميليانينكو منافسه بضربة قاضية في الثانية الـ48 بالجولة الأولى للنزال.

وبهذا الفوز حقق يميليانينكو (39 عاما)، بطل العالم السابق لرياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، انتصاره الـ 37، مقابل خمس هزائم خلال مسيرته الاحترافية.

المصدر: lenta.ru

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة