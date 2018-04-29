ليفربول يغري صلاح بزيادة راتبه

يدرس نادي ليفربول زيادة الراتب الأسبوعي لمحمد صلاح إلى 185 ألف جنيه إسترليني للحيلولة دون رحيله إلى ناد آخر.

ويحصل صلاح حاليا على 90 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، أي أنه ليس بين أفضل اللاعبين أجرا في النادي رغم أنه قاد الفريق إلى قبل نهائي دوري الأبطال ووضعه على مقربة من بلوغ النهائي الأول منذ 2007.

ويصر مسؤولو ليفربول على عدم الاستغناء عن أي لاعب آخر عقب خسارة لويس سوايز وفيليب كوتينيو وانتقالهما إلى برشلونة.

ويمكن أن يحصل ليفربول على أربعة أضعاف ما دفعه النادي لروما لضم صلاح العام الماضي إذا ما فكروا في بيعه، حيث انضم إلى النادي الإنجليزي مقابل 34.3 مليون جنيه إسترليني فقط، لكن النادي يريد الاحتفاظ بأفضل لاعب في الدوري الممتاز الموسم الحالي واستمراره لنهاية عقده الممتد لأربع سنوات مقبلة.

ومن المرجح أن يتم الاتفاق مع صلاح على زيادة راتبه قبل كأس العالم المقبلة في روسيا، حيث من المتوقع زيادة قيمته السوقية في ظل تألقه مع منتخب بلاده.

ويعتبر محمد صلاح أكثر لاعب عربي يسجل الأهداف في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل 13 هدفا متخطيا رصيد الجزائري رابح مادجر 12 هدفا، كما أصبح أكثر لاعب إفريقي يسجل الأهداف في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا، إذ سجل 10 أهداف، متفوقا على صامويل إيتو في 2010-2011.

وفاز المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الجمعة، بجائزة أفضل لاعب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: وكالات