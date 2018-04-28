إشبيلية يقيل مدربه الإيطالي مونتيلا

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، اليوم السبت، عن إقالة مدربه الإيطالي فينشينزو مونتيلا بعد 6 أسابيع فقط من قيادة الفريق لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من الخسارة المذلة أمام برشلونة 0-5 في نهائي مسابقة الكأس، وكذلك بعد الهزيمة أمام ليفانتي 1 -2 الجمعة ليبقى إشبيلية بدون أي انتصار في آخر 9 مباريات في الدوري الإسباني.

ونجح مونتيلا في قيادة إشبيلية لدور الثمانية من دوري الأبطال بعد الفوز على مانشستر يونايتد في دور الثمانية، كما قاده لنهائي كأس ملك إسبانيا.

وسيتولى خواكين كاباروس تدريب إشبيلية خلفا لمونتيلا، في ولاية ثانية تستمر حتى نهاية الموسم بعدما سبق له تدريب الفريق بين عامي 2000 و2005. وتولى مونتيلا تدريب إشبيلية في ديسمبر الماضي بعد الإطاحة بإدواردو بيريزو.

المصدر: وكالات