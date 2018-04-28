روما يستعد لليفربول بطريقة مثالية

استعد روما لاستقبال ليفربول الإنجليزي الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا بطريقة مثالية باكتساحه ضيفه كييفو المهدد بالهبوط 4-1، السبت في المرحلة الـ35 من "الكالتشيو".

وتناوب على تسجيل أهداف روما التشيكي باتريك تشيك في (د.9) والبوسني إدين دزيكو في (د.40 و67) وستيفان الشعراوي في (د.65)، وسجل روبرتو إينغليزي لكييفو قبل النهاية بدقيقتين.

وانفرد روما بالمركز الثالث رافعا رصيده إلى 70 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام جاره لاتسيو الذي يحل ضيفا على تورينو الأحد.

ويأتي الفوز العريض لروما برغم إكماله المباراة منذ الدقيقة 56 بعشرة لاعبين بعد طرد البرازيلي جوان جيزوس.

ويستضيف روما على ملعبه الأولمبي ليفربول الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ساعيا إلى تعويض تأخره ذهابا 2-5 الثلاثاء الماضي. علما بأنه كان متأخرا بخماسية نظيفة حتى (د.81).

وسبق أن حقق روما عودة قوية حين أخرج برشلونة الإسباني من ربع النهائي، فبعد أن خسر في كتالونيا 1-4 ذهابا، رد على ملعبه إيابا 3-0 في طريقه إلى دور الأربعة.

المصدر: أ ف ب