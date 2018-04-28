كولن يودع "البوندسليغا"

ودع فريق كولن دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (البوندسليغا)، بعد خسارته أمام مضيفه فرايبورغ (2-3) خلال المباراة التي جمعتهما اليوم، في الأسبوع الـ32 من المسابقة.

وسجل ثلاثية فرايبوغ، نيلز بيترسن (هدفين)، في الدقيقتين (14 و52)، ولوكاس هولير (92)، بينما تكفل بيتينكورت ليوناردو بتسجيل ثنائية كولن، في الدقيقتين (82 و87).

ورفع فرايبورغ رصيده إلى 33 نقطة في المركز الـ14، فيما توقف رصيد كولن عند 22 نقطة في المركز الـ18 الأخير، ليتأكد رسميا هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية قبل جولتين من نهاية الدوري.

وكان كولن قد عاد إلى دوري الدرجة الأولى في موسم (2014/2015)، وقضى أربعة مواسم في البوندسليغا قبل أن يهبط هذا الموسم.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض