ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام ستوك سيتي

سقط ليفربول المتألق أوروبيا في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ستوك سيتي، اليوم السبت، في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وفشل فريق المدرب الألماني يورغن كلوب بالتالي في انتزاع المركز الثاني في الدوري الممتاز من مانشستر يونايتد المدعو إلى مواجهة من العيار الثقيل الأحد ضد ضيفه أرسنال.

واستطاع ستوك سيتي التصدي للتألق التهديفي للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، طوال المباراة، ليتجمد رصيد اللاعب عند 31 هدفا في صدارة قائمة هدافي الدوري.

وحصد ليفربول نقطة واحدة بالتعادل رفع بها رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثالث بفارق 18 نقطة خلف مانشستر سيتي الذي حسم اللقب بالفعل، ونقطتين خلف مانشستر يونايتد الذي يستضيف أرسنال، يوم الأحد في المرحلة نفسها.

وبات ليفربول بذلك مهددا بفقدان المركز الثالث، إذ يتفوق بفارق 4 نقاط على توتنهام صاحب المركز الرابع والذي تتبقى له مباراة مؤجلة إلى جانب مبارياته في المراحل الثلاث الأخيرة من المسابقة.

ويستعد ليفربول للسفر إلى العاصمة الإيطالية للقاء روما في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء، بعد أن اكتسح ذئاب روما 5-2 ذهابا على ملعبه، علما بأنه كان متقدما بخماسية نظيفة.

المصدر: وكالات