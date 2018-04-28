إسبانيول يعزز حظوظه في البقاء ضمن "الليغا"

عزز نادي إسبانيول حظوظه في البقاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بانتزاعه تعادلا ثمينا من ضيفه لاس بالماس في اللقاء الذي أقيم اليوم، لحساب المرحلة الـ35 من "الليغا".

وافتتح الضيوف باب التسجيل بعد مرور نصف ساعة من اللعب، بهدف حمل توقيع الأرجنتيني جوناثان كاليري من نقطة الجزاء، وقبل نهاية المباراة بربع ساعة، أدرك جيرارد مورينو التعادل لإسبانيول.

وبهذه النتيجة رفع إسبانيول رصيده إلى 40 نقطة، وتقدم للمركز الـ15 مؤقتا في جدول ترتيب الدوري، ويبتعد بفارق 12 نقطة عن ديبورتيفو لاكورونيا صاحب المركزالـ18، الذي يهبط بصاحبه إلى دوري الدرجة الثانية، أما لاس بالماس الذي تأكد في وقت سابق هبوطه، فقد رفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير.

المصدر:EUROGOAL

عمر بيكضاض