الرياضيون الأمريكيون أكثر استخداما للمنشطات مقارنة بنظرائهم الروس

نشرت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، تقريرا عن حالات انتهاك المنشطات في صفوف الرياضيين في عام 2016.

وتصدر الرياضيون الإيطاليون القائمة بـ 147 حالة انتهاك لقواعد المنشطات، وجاء الرياضيون الفرنسيون في المركز الثاني (86 حالة)، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث (76 حالة)، أما روسيا فقد تقاسمت المركز السادس مع الهند (69 حالة).

وأشار التقرير إلى أنه في عام 2016 سجلت 1595 حالة استخدام منشطات، وهذا العدد منخفض بمقدار 335 حالة مقارنة بعام 2015.

وذكر التقرير أن 83 % من حالات المنشطات عثر عليها من خلال بحث واختبار عينات الرياضيين، والباقي على أساس التحقيقات التي أجرتها الوكالة (وادا).

ورغم انخفاض عدد حالات المنشطات، فإن أنواع الرياضات التي ضبطت فيها حالات المنشطات ارتفعت من 85 إلى 112.

ووفقا للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات فإن أكبر عدد من حالات المنشطات سجلت في رياضة ألعاب القوى (205 حالات)، ثم كمال الأجسام (183)، ثم مسابقات الدراجات الهوائية (165)، ثم رفع الأثقال (116)، ثم كرة القدم (79).

المصدر: لينتا.رو