إيمري يعلن رحيله عن سان جرمان

أعلن المدرب الإسباني أوناي إيمري، اليوم الجمعة، وبشكل رسمي أنه سيرحل عن نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم في نهاية الموسم الحالي.

وقال إيمري الذي استلم المهمة مع النادي الباريسي المتوج أخيرا بلقبي كأس الرابطة والدوري المحليين وينتهي عقده الحالي في يونيو المقبل، في مؤتمر صحفي :"تواصلت مع اللاعبين وعقدنا اجتماعا مع رئيس النادي (القطري) ناصر الخليفي والمدير الرياضي انتيرو هنريكه وقررنا عدم مواصلة المشوار معا".

ويرجح المدرب السابق لبوروسيا دورتموند الألماني توماس توخل لخلافة إيمري في هذا المنصب.

وتعاقد سان جرمان في 2016 مع المدرب السابق لفالنسيا وإشبيلية على أمل قيادته إلى لقبه الأول في دوري الأبطال، لكن النادي الباريسي ودع المسابقة القارية من الدور ثمن النهائي في موسميه مع إيمري رغم الأموال الطائلة التي أنفقها لتعزيز صفوفه.

وانتهى مشوار سان جرمان هذا الموسم على يد ريال مدريد الإسباني حامل اللقب الذي فاز على النادي الباريسي ذهابا وإيابا 1-3 و1-2 على التوالي.

ورغم إحرازه لقب الدوري قبل مراحل عدة على انتهاء الموسم واحتفاظه بلقب كأس الرابطة ووصوله إلى نهائي الكأس المقرر في 8 مايو ضد ليزيربييه (درجة ثالثة)، لن يتمكن إيمري من مواصلة مغامرته الباريسية.

واعتبر المدرب الإسباني الجمعة أنه "بعد (الخروج أمام) ريال مدريد، كان يتوجب علينا المحافظة على وتيرتنا، مستوانا، هذا أمر هام، ونجح الفريق في تحقيقه"، متحدثا عن مستقبله بعد نهاية الموسم بالقول "أنا مركز تماما على يوم الأحد (مباراة الدوري ضد غانغان) ونهائي كأس فرنسا. بعدها، سنرى ما سيحصل".

وعن النصيحة التي يمكن أن يسديها لخلفه، قال إيمري: "من المؤكد أنه إذا كان بحاجة إلى أي شيء فبإمكاني مساعدته وإعطاؤه رأيي. أنا منفتح على مساعدته إذا دعت الحاجة".

المصدر: أ ف ب