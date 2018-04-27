صلاح يحرز جائزة أفضل لاعب في دوري الأبطال

فاز المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة، بجائزة أفضل لاعب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووفقا لموقع الاتحاد الأوروبي للّعبة (يويفا)، فقد حصل صلاح على نسبة 92%، مقابل 8% للبرازيلي مارسيلو دا سيلفا، لاعب ريال مدريد الإسباني، تبعا لتصويت الجماهير.

وترشح صلاح لجائزة لاعب الأسبوع هذا الموسم 5 مرات، فاز في 4 منها.

وكانت المرة الوحيدة التي خسرها النجم الدولي المصري أمام الإيطالي صاحب الأصول المصرية، ستيفان الشعراوي لاعب روما في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وفاز ليفربول على روما الإيطالي بنتيجة 5-2 في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، أحرز فيها صلاح هدفين وصنع اثنين آخرين.

ويعتبر محمد صلاح أكثر لاعب عربي يسجل الأهداف في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل 13 هدفا متخطيا رصيد الجزائري رابح مادجر 12 هدفا، كما أصبح أكثر لاعب إفريقي يسجل الأهداف في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا، إذ سجل 10 أهداف، متفوقا على صامويل إيتو في 2010-2011.

المصدر: وكالات