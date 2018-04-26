رسميا.. إبراهيموفيتش لن يلعب كأس العالم

أعلن رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم لارس ريشت، اليوم الخميس، أن أسطورة منتخب بلاده زلاتان إبراهيموفيتش لن يشارك في كأس العالم 2018 بروسيا .

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها ريشت وأكد خلالها أن قرار الغياب عن المونديال جاء عن طريق لاعب مانشستر يونايتد السابق، ولوس أنجلوس الحالي.

وقال ريشت: "لقد تحدثت مع زلاتان يوم الثلاثاء الماضي، وأخبرني أنه لم يغير رأيه بشأن العودة للمنتخب الوطني، لذا الإجابة عن سؤال مشاركته في كأس العالم هي لا".

وكان إبراهيموفيتش (37 عاما)، قد ألمح في وقت سابق إلى إمكانية التراجع عن قرار الاعتزال دوليا للمشاركة مع منتخب بلاده السويد في بطولة كأس العالم المقبلة.

وتلعب السويد في المونديال الروسي في المجموعة السادسة إلى جانب منتخب ألمانيا حامل اللقب، والمكسيك، وكوريا الجنوبية.

المصدر: وكالات