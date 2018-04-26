ثيم إلى ربع نهائي برشلونة المفتوحة

بلغ النمساوي دومينيك ثيم، المصنف السابع عالميا الدور ربع النهائي لبطولة برشلونة للتنس بتغلبه على السلوفاكي جوزيف كوفاليك، 7-6 (7-5) و6-2 اليوم الخميس في لقاء استغرق ساعة و43 دقيقة.

واستطاع كوفاليك، الذي عاد للمشاركة في المنافسات مكان الإسباني المصاب، فرناندو فيرداسكو، مواجهة ثيم في المجموعة الأولى، التي نجح النمساوي في اقتناصها من بوابة شوط كسر التعادل "تاي بريك"، قبل أن يتراجع مستواه في المجموعة الثانية، ليفوز ثيم باللقاء.

وسيواجه اللاعب النمساوي في الدور القادم الفائز من اللقاء الذي سيجمع الإسباني ألبرت راموس، المرشح العاشر، باليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

كما تأهل إلى ربع النهائي السلوفاكي مارتن كليزان بفوزه على الإسباني فيليسيانو لوبيز 6-1 و6-4، وسيواجه في مباراته المقبلة الفائز من الإسبانيين رافائيل نادال المصنف أول وحامل اللقب وغييرمو غارسيا لوبيز.

وتغلب كليزان على ديوكوفيتش في الدور الثاني من دورة برشلونة.

وتعد الدورة الإسبانية من الدورات الإعدادية المهمة لبطولة رولان غاروس التي تقام بدءا من الـ 27 مايوحتى الـ 10 يونيو.

المصدر: وكالات