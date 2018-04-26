رقم فلكي.. ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح لريال مدريد

أكدت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن ليفربول الإنجليزي حدد سعر نجمه الأول، المصري محمد صلاح، المطلوب في ريال مدريد الإسباني.

وقالت الصحيفة، اليوم الخميس، أن ليفربول خاطب ريال مدريد وأعلمه أن 200 مليون جنيه استرليني (230 مليون يورو) لن تكون كافية للحصول على خدمات محمد صلاح.

هذا الرقم الفلكي الذي سيجعل صلاح أغلى لاعب في التاريخ، يؤكد أن إدارة ليفربول لا تنوي بيع أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز بأي ثمن.

وقالت "دايلي ميل" إن ليفربول يتجه لجعل محمد صلاح أحد أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الممتاز لحمايته من إغراءات الراغبين في الحصول على خدماته.

ويرتبط محمد صلاح بعقد لمدة أربعة أعوام مع ليفربول ويتقاضى 90 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.

وظهر اهتمام الميرينغي بالمصري الدولي في ديسمبر الماضي، عندما تحدث الفرنسي زين الدين زيدان عن اللاعب، لكن وقتها كانت قيمة اللاعب تُقدر بـ115 مليون يورو، غير أن قيمته السوقية تضاعفت الآن بعد المستوى المميز الذي يقدمه هذا الموسم، وتسجيله 43 هدفا في كافة المسابقات، وتحطيمه سيلا من الأرقام القياسية.

وتحول "مو صلاح" كما يحلو لعشاق "الريدز" تسميته إلى رمز وأيقونة في الأنفليد، وإلى واحد من أفضل خمسة لاعبين في العالم.

المصدر: dailymail.co.uk