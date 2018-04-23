فوز مثير يقرب ليفانتي من البقاء "بالليغا"

ضمن فريق ليفانتي، بشكل كبير البقاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه أتلتيك بيلباو 3ـ1، اليوم الاثنين، في المرحلة الـ34 للمسابقة.

ونجح ليفانتي في تحويل تأخره بهدف أمام بيلباو إلى فوز مثير بثلاثية حيث تقدم راؤول غارسيا لأصحاب الأرض بعد مضي ثماني دقائق من بداية المباراة.. غير أن إينيس بردهي رد بهدفين لليفانتي في (د.42 و45)، وتكفل خوسي لويس موراليس بتسجيل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز الثمين، رفع ليفانتي رصيده إلى 37 نقطة في المركز السابع عشر بفارق 9 نقاط عن منطقة الهبوط قبل أربع جولات من نهاية الموسم، في المقابل توقف رصيد أتلتيك بيلباو عند 40 نقطة ليبقى في المركز الرابع عشر.

المصدر: وكالات