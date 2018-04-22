الفرعون صلاح وجها لوجه مع فريقه السابق روما!

سيلتقي الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، وجه لوجه مع فريقه السابق روما، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "إنفيلد"، وذلك في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويعول جمهور ليفربول كثيرا على الفرعون محمد صلاح، لقيادة الريدز إلى نهائي "التشامبيونز ليغ"، ولكن مهمته ستكون صعبة للغاية، خاصة بعد أن فاجأ روما الجميع وقلب الحسابات والموازين رأسا على عقب، وفجر "معجزة كروية"، عندما أطاح ببرشلونة من الدور ربع النهائي، بفوزه عليه بثلاثة أهداف نظيفة، على ملعب الأولمبيكو، معوضا خسارته (1-4)، في لقاء الذهاب، الذي أقيم على ملعب "كامب نو".

بينما لم يواجه ليفربول أي صعوبة في تجاوز عقبة مواطنه مانشستر سيتي، بفوزه عليه ذهابا وإيابا، بفضل تألق محمد صلاح.

وتألق صلاح بصورة لافتة للأنظار في أولى مواسمه مع ليفربول، وكسر أكثر من رقم قياسي مع الريدز، حتى الآن، أبرزها الرقم القياسي لأسطورة ليفربول، إيان راش، بوصوله إلى 41 هدفا في جميع المسابقات، حتى الآن في هذا الموسم، متجاوزا بفارق هدف إنجاز إيان راش، الذي حققه في الموسم (1986-1987).

كما كسر الفرعون المصري رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كأول لاعب يسجل في أكبر عدد من المباريات خلال موسم واحد، برصيد 23 مواجهة، متفوقا بفارق مباراة على كل من كريستيانو رونالدو "صاروخ ماديرا"، والهولندي الطائر روبن فان بيرسي.

ومن جهة أخرى، عادل محمد صلاح الرقم القياسي المسجل باسم الثلاثي، كريستيانو رونالدو، الأوروغوياني لويس سواريز، والإنجليزي آلان شيرار، الذي تمكن من الوصول للهدف رقم 31، في موسم واحد ضمن مسابقة البريمير ليغ.

وبات الفرعون المصري على بعد هدف واحد فقط لمعادلة رقم قياسي آخر للنجم كريستيانو رونالدو، الذي سجل 42 هدفا، في جميع مسابقات الموسم الحالي، مع ريال مدريد، كما سجل ذات العدد من الأهداف بقميص مانشستر يونايتد في الموسم (2007 – 2008)، عندما قاده إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، على ملعب "لوجنيكي"، في العاصمة موسكو.

كما أصبح النجم المصري أول لاعب إفريقي يحرز 31 هدفا في موسم واحد في البريميرليغ، متفوقا بفارق هدفين على الإيفواري ديديه دروغبا.

وبات محمد صلاح قاب قوسين أو أدنى من حسم لقب هداف البريمير ليغ، الذي يتربع على عرشه برصيد 31 هدفا.

كما عزز المصري حظوظه في التتويج بجائزة الحذاء الذهبي، التي تقدم لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، بتفوقه على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل 29 هدفا بقميص برشلونة في الليغا الإسبانية، حتى الآن.

المصدر: RT

نايف الكوردي