مانشستر سيتي يمطر شباك سوانزي سيتي بخماسية (فيديو)

كبد فريق مانشستر سيتي ضيفه سوانزي سيتي بهزيمة ساحقة بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن المرحلة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتوالى على تسجيل خماسية السيتي كل من، الإسباني دافيد سيلفا (د. 12)، ورحيم سترلينغ (د. 16)، والبلجيكي كيفين دي بروين (د. 54)، والبرتغالي برناردو سيلفا (د. 64)، والبرازيلي غابرييل خيسوس (د. 88)، علما أن الأخير أضاع ضربة جزاء، عند الدقيقة 64، من زمن اللقاء.

ورفع مانشستر سيتي، الذي حسم اللقب لصالحه في الجولة الماضية، رصيده إلى 90 نقطة، بينما أصبحت مهمة سوانزي سيتي صعبة للغاية في الصراع على البقاء في البريمير ليغ، بعد أن توقف رصيده عند 33 نقطة، ويشغل المركز السابع عشر في الدوري.

المصدر: "matchtv.ru"

نايف الكوردي