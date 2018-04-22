الماتادور نادال ملكا لـ "مونتي كارلو"

احتفظ النجم الإسباني رافائيل نادال بلقب بطولة مونتي كارلو، الدوري العالمي للتنس "الماسترز" ذات 1000 نقطة، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين و450 ألف دولار.

وجاء تتويج الماتادور نادال على حساب منافسه الياباني كي نيشيكوري، إثر تغلبه عليه ، بسهولة بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-3) و(6-2)، في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم الأحد، واستغرقت ساعة واحدة و34 دقيقة فقط.

History = Made 🔥



(Again 😂)@RafaelNadal lifts the @ROLEXMCMASTERS 🏆 for a record-breaking 11th time after defeating Nishikori 6-3, 6-2 💪 pic.twitter.com/wCoUBRigWS — ATP World Tour (@ATPWorldTour) April 22, 2018

وأحرز رافائيل نادال، لقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي، والـ 11 في تاريخها، وهو اللقب الأول له في الموسم الحالي، والـ 76 في مسيرته الاحترافية، حتى الآن.

كما احتفظ النجم الإسباني، بفضل تتويجه بلقب البطولة، بالمركز الأول في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين.

المصدر: "twitter/ATPWorldTour"

نايف الكوردي