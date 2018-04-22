سلسلة الأرقام المثيرة.. 53 يوما على انطلاق مونديال روسيا 2018

بقي 53 يوما على انطلاق مباريات النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم 2018، التي تنطلق، يوم 14 يونيو المقبل، في ملعب "لوجنيكي" بموسكو، بالمباراة الافتتاحية بين منتخبي روسيا والسعودية.

ويتطابق العدد 53، من سلسلة الأرقام المثيرة قبل انطلاق المونديال، مع عدد المباريات التي خاضها لاعبون يحملون كنية واحدة "سانشيز" في نهائيات كأس العالم.

53 يوم على 🚀 الإنطلاق! 🇫🇷🏆

53 هو عدد المباريات التي خاضها لاعبون يحملون كنية "سانشيز" في نهائيات كأس العالم FIFA. ربما أشهرهم المكسيكي هيوجو سانشيز الذي شارك في ثلاث نسخ:

1978، 1986، 1994

معلومة اليوم 📽️👈 https://t.co/tnuEyalgQx pic.twitter.com/OPiIoaL6Al — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) April 22, 2018

ومن أشهر من حمل كنية سانشيز، صانع ألعاب منتخب التشيلي، ليونيل سانشيز، الذي تألق بشكل لافت في مونديال 1962، التي أقيمت على أراضي بلاده، وقاد منتخب "لاروخا" إلى الدور قبل النهائي، قبل أن يخسر أمام البرازيل المتوجة لاحقا باللقب العالمي، بنتيجة (2-4)، وحلت تشيلي في نهاية المطاف في المركز الثالث. وتوج هذا الجناح الأيسر في نهاية البطولة بحذاء "Adidas" الذهبي كأفضل هداف.

كما يعتبر المكسيكي هوغو سانشيز، من أفضل اللاعبين الذين حملوا هذا الاسم الكروي، إذ شارك في ثلاث بطولات عالمية (1978 و1986 و1994). فقد دخل هوغو سانشيز في تشكيلة ريال مدريد التاريخية، وأحرز خمس مرات لقب أفضل هداف في إسبانيا، ومرة واحدة في المكسيك، وفاز بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا، كما أطلقت تسمية تسديدة باسمه.

المصدر: "fifa.com"

نايف الكوردي