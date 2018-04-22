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ميسي يتعرض لموقف محرج مع زوجة زميله روبيرتو (فيديو)

الرياضة

ميسي يتعرض لموقف محرج مع زوجة زميله روبيرتو (فيديو)
Reuters Juan Medina
ميسي يتعرض لموقف محرج مع زوجة زميله روبيرتو (فيديو)
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تعرض نجم نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، لموقف محرج وطريف في نفس الوقت، خلال التقاطه لصورة تذكارية مع زوجة زميله في الفريق، الظهير الأيمن سيرجي روبيرتو.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ميسي، وهو يتردد في وضع يده على كتف زوجة روبيرتو خلال التقاط صورة تذكارية، بعد تتويج برشلونة بكأس ملك إسبانيا.

وحصد البارسا لقب كأس إسبانيا أمس، بعد فوزه في النهائي على إشبيلية بخماسية نظيفة، في مباراة شهدت تألق البرغوث الأرجنتيني، الذي اكتفى بتسجيل هدف واحد.

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المصدر:Sports.ru

عمر بيكضاض

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