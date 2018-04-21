مجموعات متفاوتة القوة للعرب في كأس الكونفدرالية

جرى اليوم بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة، سحب قرعة دور مرحلة المجموعات لمسابقة كأس الكونفدرالية.

ووضعت القرعة الأندية العربية الخمسة، التي حجزت بطاقة العبور إلى هذا الدور في مجموعات متفاوتة القوة.

وفيما يلي نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: الرجاء المغربي، أسيك ميموزا الإيفواري، أس فيتا كلوب من الكونغو الديموقراطية، وأدوانا ستارز الغاني.

المجموعة الثانية: المصري البورسعيدي، الهلال السوداني، يونياو دو سونغو الموزمبيقي، ونهضة بركان المغربي.

المجموعة الثالثة: إنييمبا النيجيري، ويليامسفيل الإيفواري، وكارا برازافيل الكونغولي، ودجوليبا المالي.

المجموعة الرابعة: رايون سبورت الرواندي، اتحاد العاصمة الجزائري، يانغ أفريكانز التنزاني، وجور ماهيا الكيني.

تجدر الإشارة إلى أن تي بي مازيمبي الكونغولي هو حامل لقب النسخة الماضية من كأس الكونفدرالية.

المصدر:RT

عمر بيكضاض