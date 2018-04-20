القبض على عدد من أعضاء رابطة مشجعي الزمالك

ذكر مصدر أمني مسؤول في مديرية أمن الجيزة، اليوم الجمعة، بأن قوات تأمين نادي الزمالك، ألقت القبض على عدد من أعضاء رابطة مشجعي "وايت نايتس"، بمحيط النادي في منطقة المهندسين.

وقال المصدر إن عدد أعضاء الرابطة الموقوفين وصل إلى 21 شخصا، تم احتجازهم داخل قسم شرطة العجوزة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وكانت جماهير القلعة البيضاء قد دعت إلى وقفة احتجاجية سلمية اليوم، ضد مجلس إدارة الزمالك، مطالبة بالالتزام بالسلمية بكل معانيها بعيدا عن التخريب أو إشعال الشماريخ أو الإساءة لمؤسسات الدولة.

وكثفت قوات الأمن وجودها في محيط نادي الزمالك، بسبب طلب مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضي منصور، لوضع حماية أمنية تحسبا للوقفة التي أعلنت عنها جماهير الزمالك اليوم.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي