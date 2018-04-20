نزال مرتقب بين المقاتلتين البرازيلية نونيس والأمريكية بينينغتون

ستتجه أنظار عشاق الفنون القتالية المختلطة، يوم 12 مايو المقبل، صوب مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، التي ستشهد مواجهة ساخنة بين صاحبة الأرض، أماندا نونيس والأمريكية راكيل بينينغتون.

وستدافع أماندا نونيس عن لقب بطلة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA)، للوزن الخفيف ما دون 57 كغ، وذلك ضمن دورة (224 - UFC)، ضد متحديتها راكيل بينينغتون.

وخاضت أماندا نونيس (29 عاما)، 18 نزالا، حتى الآن، حققت خلالها 14 انتصارا، مقابل أربع هزائم.

بينما خاضت راكيل بينينغتون، البالغة من العمر 29 عاما أيضا، 14 نزالا، خرجت منها بتسعة انتصارات، مقابل خمس هزائم.

المصدر: "twitter/ufc"

نايف الكوردي