شاهد.. نهائي مونديال 1998 بين فرنسا والبرازيل

سيقوم موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، ببث المباراة النهائية لبطولة كأس العالم، بين منتخبي فرنسا والبرازيل، وذلك قبل 54 يوما من مونديال روسيا 2018.
ويبدأ البث في تمام الساعة (17:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، عبر الحساب الرسمي للفيفا على موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي.
Стартовые составы команд на финальный матч ЧМ-1998 🇧🇷🆚🇫🇷!— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) April 20, 2018
В 17.00 мск начнется трансляция этой легендарный игры в режиме LIVE!
👀 https://t.co/aPig5GSNXS
Присоединяйтесь!📱💻🖥 pic.twitter.com/jpDnhIRrJI
كان البرازيلي ريفالدو يتفوّق على النجم الفرنسي زين الدين زيدان قبل تواجه اللاعبين في نهائي فرنسا 1998.— @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) April 20, 2018
تابعوا اللقاء الشيّق بين فرنسا 🇫🇷والبرازيل 🇧🇷ابتداءاً من الساعة 16:00 بتوقيت وسط أوروبا عبر
https://t.co/Rqzp4Hx1fl pic.twitter.com/GhJgoy6X7p
المصدر: فيفا
نايف الكوردي