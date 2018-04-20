شاهد.. نهائي مونديال 1998 بين فرنسا والبرازيل

سيقوم موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، ببث المباراة النهائية لبطولة كأس العالم، بين منتخبي فرنسا والبرازيل، وذلك قبل 54 يوما من مونديال روسيا 2018.

ويبدأ البث في تمام الساعة (17:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، عبر الحساب الرسمي للفيفا على موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي.

Стартовые составы команд на финальный матч ЧМ-1998 🇧🇷🆚🇫🇷!



В 17.00 мск начнется трансляция этой легендарный игры в режиме LIVE!

👀 https://t.co/aPig5GSNXS



Присоединяйтесь!📱💻🖥 pic.twitter.com/jpDnhIRrJI — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) April 20, 2018

كان البرازيلي ريفالدو يتفوّق على النجم الفرنسي زين الدين زيدان قبل تواجه اللاعبين في نهائي فرنسا 1998.

تابعوا اللقاء الشيّق بين فرنسا 🇫🇷والبرازيل 🇧🇷ابتداءاً من الساعة 16:00 بتوقيت وسط أوروبا عبر

https://t.co/Rqzp4Hx1fl pic.twitter.com/GhJgoy6X7p — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) April 20, 2018

المصدر: فيفا

نايف الكوردي