دجوكوفيتش يودع مونتي كارلو

خرج الصربي نوفاك دجوكوفيتش من الدور الثالث لبطولة "مونتي كارلو" للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين و450 ألف دولار، على يد النمساوي دومينيك تيم.

حسم نوفاك دجوكوفيتش، المصنف تاسعا، المجموعة الأولى لصالحه بصعوبة بسبعة أشواط مقابل ستة، لكن النمساوي تمكن من قلب النتيجة لصالحه، بفوزه في المجموعتين المتتاليتين (6-2، و6-3)، في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم الخميس.

In their first clay-court match of the season, Dominic Thiem fights past Djokovic at the #RolexMCMasters.



▶️ https://t.co/jscwLRvP1I



Who else hopes we see those two battle again soon?#ATPMasters1000pic.twitter.com/fjlUNWcn7q — ATP World Tour (@ATPWorldTour) April 19, 2018

وسيكون دومينيك تيم، المصنف خامسا، في الدور ربع النهائي، بانتظار الفائز من المباراة التي تجمع النجم الإسباني رافائيل نادال، المصنف أولا عالميا، والروسي كارين خاتشانوف.

المصدر: "twitter/ATPWorldTour"

نايف الكوردي