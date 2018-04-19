تحديد موعد إقامة كلاسيكو إسبانيا
كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد المواجهة المرتقبة بين الغريمين برشلونة وريال مدريد في المرحلة الـ36 من الدوري الإسباني (الليغا).
وأعلن الاتحاد الإسباني أن موقعة الكلاسيكو ستقام على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، في السادس من مايو المقبل، في الساعة 18:45 بتوقيت غرينيتش.
😍 ¡#ElClásico ya tiene fecha! 😍— LaLiga (@LaLiga) 18 апреля 2018 г.
⚽ @FCBarcelona_es 🆚 @realmadrid
📆 Domingo 6 de mayo
⏱ 20:45h
🏟 Camp Nou pic.twitter.com/pYi1DVmCTL
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب سانتياغو بيرنابيو، قد انتهت بفوز البارسا بثلاثية نظيفة.
⚠ موعد مباراة #الكلاسيكو👇— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) 18 апреля 2018 г.
⚽ #ElClásico
📍 Camp Nou
🏆 @LaLiga
📆 06/05/18
⏰18:45 🇲🇷
⏰19:45 🇲🇦 🇩🇿 🇹🇳
⏰20:45 🇪🇸 🇱🇾 🇪🇬 🇸🇩
⏰21:45 🇱🇧 🇵🇸 🇸🇾 🇯🇴 🇸🇦 🇮🇶 🇰🇼 🇶🇦 🇧🇭 🇾🇪
⏰22:45 🇦🇪 🇴🇲 pic.twitter.com/3MRpEf0fjT
وينفرد برشلونة بصدارة الدوري برصيد 83 نقطة، بينما يحتل حامل اللقب ريال مدريد المركز الثالث برصيد 68 نقطة، قبل 5 جولات من نهاية منافسات الليغا.
المصدر:LaLiga
عمر بيكضاض