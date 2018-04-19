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تحديد موعد إقامة كلاسيكو إسبانيا

الرياضة

تحديد موعد إقامة كلاسيكو إسبانيا
Reuters Sergio Perez
تحديد موعد إقامة كلاسيكو إسبانيا
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كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد المواجهة المرتقبة بين الغريمين برشلونة وريال مدريد في المرحلة الـ36 من الدوري الإسباني (الليغا).

وأعلن الاتحاد الإسباني أن موقعة الكلاسيكو ستقام على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، في السادس من مايو المقبل، في الساعة 18:45 بتوقيت غرينيتش.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب سانتياغو بيرنابيو، قد انتهت بفوز البارسا بثلاثية نظيفة.

وينفرد برشلونة بصدارة الدوري برصيد 83 نقطة، بينما يحتل حامل اللقب ريال مدريد المركز الثالث برصيد 68 نقطة، قبل 5 جولات من نهاية منافسات الليغا.

المصدر:LaLiga

عمر بيكضاض

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