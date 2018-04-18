شيخ أزهري يقترح تأجيل كأس العالم بسبب لاعبي منتخب مصر

أكد رئيس لجنة الفتوى السابق في الأزهر، عبد الحميد الأطرش، أن إفطار لاعبي المنتخب المصري خلال مشاركتهم في كأس العالم غير جائز شرعيا.

واقترح الشيخ أن تؤجل بطولة كأس العالم إلى ما بعد نهاية شهر رمضان الذي يحل منتصف مايو المقبل.

وقال الأطرش في حوار صوتي مع قناة Ten المصرية، إن بطولة كرة القدم يمكن أن تؤجل، وتساءل: "ماذا سنستفيد من كأس العالم، هل سنحرر بها بيت المقدس"؟

وأكد رئيس لجنة الفتوى الأسبق، أن إفطار المسافر جائز إذا كانت الغاية من السفر كافية لإجازة الإفطار، ولعب كرة القدم ليس مبررا لكسر الصيام في رمضان، حتى وإن كان مصدرا للعيش.

ولم تكن هذه هي الفتوى الأولى بشأن مشاركة المنتخبات العربية في كأس العالم 2018، خلال شهر رمضان، فقد أباح الشيخ السعودي صالح المغامسي، إفطار لاعبي "الأخضر" خلال المونديال.

يذكر أن منتخبي السعودية ومصر سيلعبان ضمن المجموعة الأولى من المونديال إلى جانب روسيا وأوروغواي.

المصدر: "صحف مصرية"