ريال مدريد في مواجهة أتلتيك بيلباو .. التشكيلة الأساسية

يحتض ملعب "سانتياغو برنابيو"، اليوم الأربعاء، الساعة (22:30) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مباراة فريق ريال مدريد وضيفه أتلتيك بيلباو، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 33 من اليغا.

وسيبدأ المدير الفني لفريق ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه الباسكي:

1- الكوستاريكي كيلور نافاس

2- دانييل كارفاخال

4- سيرخيو راموس

5- الفرنسي رافائيل فاران

7- البرتغالي كريستيانو رونالدو

8- الألماني توني كروس

9- الفرنسي كريم بنزيما

10- الكرواتي لوكا مودريتش

12- البرازيلي مارسيلو

17- لوكاس فاسكيز

20- أسينسيو.

في المقابل، وضع المدير الفني لفريق أتلتيك بيلباو، خوسيه انخل زيغاندا، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه الملكي:

المصدر: "twitter/realmadrid/athleticclub"

نايف الكوردي