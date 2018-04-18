محمد صلاح يلتقى "شبيهه"

انتشر مقطع فيديو على موقع "يوتيوب"، للنجم المصري محمد صلاح، وهو يلتقي بشخص شبيه له يدعى أحمد بهاء، في قريته "نجريج" التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية.

نشأ النجم المصري في بيت متواضع، مع والديه اللذين كانا يعملان في وظائف حكومية.

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ولدى النجم المصري مؤسسة خيرية توفر إمدادات لعدد من العائلات، وينفق اللاعب 3500 جنيه إسترليني شهريا لدعمهم، ويقوم نجم ليفربول بتمويل بناء مركز للشباب ومدرسة للبنات ومركز طبي، وهو من دفع ثمن سيارة الإسعاف الأولى في المنطقة، واشترى معدات طبية باهظة الثمن تساعد العشرات من الأشخاص كل يوم.

والخطوة الأولى التي قام بها صلاح بعد انضمامه إلى ليفربول هي وضع مبلغ 300 ألف دولار في صندوق "تحيا مصر".

المصدر: وكلات

نايف الكوردي