بالفيديو.. إنتر ميلان يقسو على ضيفه كالياري

ألحق فريق إنتر ميلان فوزا ساحقا على ضيفه كالياري (4-0)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الثلاثاء، في افتتاح منافسات الجولة الـ 33، من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل رباعية إنتر ميلان "النيراتزوري" كل من، جواو كانسيلو (د. 3)، الأرجنتيني ماورو إيكاردي (د. 49)، مارسيلو بروزوفيتش (د. 60)، وإيفان بيريشيتش(د .90)، على ملعب "جوزيبي مياتزا"، بضواحي سان سيرو.

ورفع إنتر ميلان رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 63 نقطة، ليقفز إلى المركز الثالث، متجاوزا بفارق نقطتين كلا من لاتسيو وروما، اللذين تراجعا إلى المركز الرابع والخامس، على الترتيب. بينما بقي كالياري في المركز الرابع عشر، برصيد 32 نقطة، في جدول ترتيب الكالتشيو.

المصدر: "TVGOAL"

نايف الكوردي