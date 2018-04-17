توتنهام يفوت فرصة اللحاق بليفربول.. فيديو

وقع فريق توتنهام هوتسبير في فخ التعادل أمام مضيفه برايتون (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء، في افتتاح منافسات المرحلة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح المهاجم هاري كين التسجيل لتوتنهام، في الدقيقة 48، ورد عليه باسكال غروس بهدف التعادل لأصحاب الأرض، سريعا بعد دقيقتين فقط.

واكتفى توتنهام بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 478 نقطة، مفوتا فرصة التساوي بالنقاط مع ليفربول صاحب المركز الرابع.

بينما رفع برايتون رصيده إلى 356 نقطة، وانفرد بالمركز الثالث عشر، حتى الآن، على سلم ترتيب البريميرليغ.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي