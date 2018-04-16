ملاكم أوكراني يرفض مواجهة روسي على أرضه

رفض بطل العالم في الملاكمة، الأوكراني ألكسندر أوسيك، خوض النزال النهائي لسلسلة السوبر (WBSS)، ضد منافسه بطل العالم الروسي، مراد غاسيف، على الأراضي الروسية.

وكان من المقرر أن تشهد مدينة جدة السعودية، يوم الـ 18 مايو/أيار 2018، النزال النهائي لدورة "سلسلة السوبر - World Boxing Super Series" أو كأس محمد علي، للوزن الخفيف الثقيل، بين بطلي العالم ألكسندر أوسيك ومراد غاسيف، لكن النزال تأجل إلى وقت لاحق لأسباب مجهولة، وتقدمت روسيا بطلب لاستضافته.

ونقل موقع "Sport.ua" الأوكراني، عن ألكسندر أوسيك قوله: "هذا لن يكون بالتأكيد في روسيا. لا، بالطبع، يمكن أن يقام في روسيا، لكن حينها من المؤكد أنه سيكون من دون ألكسندر أوسيك"!

وكان الملاكم الأوكراني قد أعلن، في وقت سابق، بأن النزال قد يقام، في أواخر يونيو أو أوائل يوليو المقبلين.

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كما أن لدى ألكسندر أوسيك رأيا آخر، في أوائل فبراير الماضي، حول إمكانية إقامة النزال في روسيا، فقد نقل موقع "112.ua" عن الملاكم قوله إنه حتى في روسيا "عمله المفضل" لن يكون مرتبطا بالسياسة، وربما غير أوسيك رأيه بسبب الوضع السياسي الراهن، فقد تم حظر مشاركة الرياضيين الأوكرانيين في المسابقات المقامة على الأراضي الروسية، وذلك وفقا لمرسوم من وزير الشباب والرياضة في أوكرانيا، إيغور جدانوف.

وبلغ الملاكم الروسي مراد غاسيف النزال النهائي لدورة "سلسلة السوبر - World Boxing Super Series" أو كأس محمد علي، على حساب منافسه الكوبي يونير دورتيكوس، بفوزه عليه بالضربة القاضية، في الجولة الـ 12 والأخيرة للنزال الذي جمعهما أوائل فبراير الماضي، ضمن الدور قبل النهائي، في مدينة سوتشي الروسية.

بينما صعد الملاكم الأوكراني، إلى النهائي على حساب منافسه اللاتفي ماريس بريديس، بفوزه عليه بالنقاط، بواقع (114-114، 115-113، 115-113) في النزال الذي جمعهما، قبل أسبوع من ذلك، في لاتفيا.

ويحمل كل من البطلين لقبين عالميين، فقد احتفظ الملاكم الروسي (24 عاما) بحزام بطل العالم حسب الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، وانتزع من الكوبي حزام رابطة الملاكمة العالمية (WBA)، بعد أن حقق انتصاره الـ 26 من دون أي هزيمة حتى الآن، في مسيرته الاحترافية.

بينما احتفظ ألكسندر أوسيك، بلقب بطل العالم لوزن الخفيف الثقيل، بحسب منظمة الملاكمة العالمية (WBO)، وأضاف إليه حزام المجلس العالمي للملاكمة، الذي كان بحوزة ماريس بريديس.

وحقق ألكسندر أوسيك (30 عاما)، بذلك، انتصاره الرابع عشر على التوالي، 11 منها بالضربة القاضية، ولم يهزم حتى الآن، في مسيرته الاحترافية.

المصدر: life.ru" + RT"

نايف الكوردي