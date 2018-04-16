وست هام وستوك سيتي يتعادلان بهدفي العملاقين كارول وكراوتش (فيديو)

نجا فريق وست هام يونايتد من الهزيمة أمام مضيفه ستوك سيتي، في الوقت القاتل من اللقاء الذي جمعهما، اليوم، في ختام مباريات المرحلة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبادر العملاق بيتر كراوتش، مهاجم ستوك سيتي، بالتسجيل للضيوف، بحلول الدقيقة 79، وأنقذ العملاق أندي كارول أصحاب الأرض من الهزيمة في الوقت القاتل، في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء.

وانتزع فريق وست هام يونايتد نقطة ثمينة، رفع بها رصيده إلى 35 نقطة، ويحتل المركز الرابع عشر.

بينما بقي ستوك سيتي في منطقة شبح الهبوط إلى دوري المظاليم، إذ يشغل المركز التاسع عشر قبل الأخير على سلم ترتيب البريمير ليغ، برصيد 28 نقطة.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي